Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı

Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un merkeze bağlı Suludere köyünde hayvan ağılında çıkan yangın nedeniyle 38 küçükbaşı telef olan şehit ailesinin zararı devletin imkanlarıyla karşılanacak.

Burdur'un merkeze bağlı Suludere köyünde hayvan ağılında çıkan yangın nedeniyle 38 küçükbaşı telef olan şehit ailesinin zararı devletin imkanlarıyla karşılanacak.

Haşeratla mücadele çalışması yaptıkları hayvan ağılında 23 Ağustos'ta yangın çıkan şehit ailesinin, burada bulunan 17 keçisi ile 21 koyunu telef oldu. Hasar gören ağıldaki hayvanlardan 6'sı ise yaralı kurtarıldı.

Yangının ardından üzüntü yaşayan şehit ailesinin bu durumundan haberdar olan Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden aileyi ziyaret ederek hasar tespit çalışması yaptı.

Durumu tespit eden yetkililer, şehit ailesine ağılın onarılacağını ve telef olan hayvanların yerine yenisinin alınacağını bildirdi.

Bunu öğrenen şehit ailesi mutlu oldu.

"Devletimiz hemen koşup geldi"

Hakkari Çukurca Pirinçeken Karakolu'na 1994'te PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Ümit Alyanak'ın Annesi Vesile Alyanak (71), AA muhabirine, bir saatin içinde 38 hayvanın yandığını ve her şeyin kül olduğunu söyledi.

Sabah bütün yetkililerin geldiğini vurgulayan Alyanak, hayvanların yanarak ölmesine çok üzüldüğünü ve ağladığını belirtti.

"Devletimiz hemen koşup geldi, çok sevindim. Daha ne yapsınlar bizim için? Çok mahcubum, minnettarım." diyen Alyanak, yetkililerin her zaman kendileriyle ilgilenildiğini anlattı.

Alyanak, gösterilen ilgiden dolayı mahcup olduğunu dile getirerek, "Koyunlarınızı verelim, ağılınızı yapalım demişler, sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, mahcup oluyorum. Keşke ben de başka birilerine yardım edebilsem. Ben yardım etmeyi çok severim." diye konuştu.

"Ülkemle, devletimle, vatanımla gurur duyuyorum"

Şehit babası Mustafa Alyanak da (71) bu bayrağın bir bedeli olduğunu, her babaya şehit babası olmanın nasip olmadığını kaydetti.

Devletin her zaman yanlarında olduğuna dikkati çeken Alyanak, "Yangın olayında da hemen geldiler enkazı kaldırdılar. Milletvekilimiz geldi, İl Tarım Müdürlüğünden, Aile ve Sosyal Politikalardan, Valilikten geldiler, hepsi yanımızda oldu. Allah razı olsun. Ülkemle, devletimle, vatanımla gurur duyuyorum. Devlet bize her imkanı sağlıyor. 'Telef olan hayvanlarınızı karşılayacağız, ağılınızı yapacağız.' dediler. Üzülmemizi hiç istemiyorlar. Gösterilen ilgiden çok memnunum. Vatanını korurken oğlumun şehit olması ayrı bir gurur. Üzüntüm yok mu, var, ama sevincim de var. Bu vatan bizim, vatanımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit kardeşi Kadir Alyanak da (40) yangından hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandığını ifade ederek, "Çok mücadele verdik ancak hayvanlarımızı kurtaramadık. Boynumda, kolumda, kulağımda yanıklar oluştu. Küçük kuzular ateşte erimiş. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. "dedi.

Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı
Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı
Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı
Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Metin Çekmez Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Burdur'da ağıl yangınında hayvanları telef olan şehit ailesini devlet yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:04:59. #1.16#

title