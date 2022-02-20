Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
 - Güncelleme:
Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SÜTÇÜLER, ISPARTA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman Demirci'nin kullandığı 32 ACH 126 plakalı minibüs, Isparta - Antalya kara yolunun Sütçüler kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yoğun çalışmanın ardından minibüste sıkışan 3 yaralıyı kurtardı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki yolcular Mehmet Bulut ve Hüseyin Pala, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Sütçüler, Antalya, Minibüs, Burdur, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title