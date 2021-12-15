BURDUR (İHA) - Burdur'da Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların neredeyse yarısı asılsız

BURDUR - Burdur Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında gelen yaklaşık 300 bin ihbarın yüzde 52,25'i gerçek çağrı, yüzde 47,75'i ise yemek ve tüp siparişi gibi asılsız olduğu öğrenildi.

2014 yılında Burdur'da faaliyete geçen Acil Çağrı Merkezi ile tüm acil çağrılar tek numara olan 112 üzerinden yapılıyor. Hayata geçen projenin amaçlarını anlatan Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Sahraoğlu, "Projenin amacı acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak, halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresi ve maliyetini azaltarak kalitesini arttırmaktır. Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlarımızın adı, soyadı, adresi ve konum bilgisi merkezimize düşmektedir. Operasyon birimleri eşzamanlı olarak olaylara müdahale edebilmektedir. Örneğin bir trafik kazasında aynı anda polis ve sağlık ekiplerine vatandaşlarımızın tek numara üzerinden ulaşabilmektedir" dedi. Ayrıca Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hizmet verebildiklerini aktaran Sahraoğlu, İşitme engelli vatandaşların kullanımı için oluşturulan Engelsiz 112 mobil uygulaması olduğunu hatırlattı.

300 bin çağrının neredeyse yarısı asılsız

2021 yılında çağrı merkezine gelen ihbarlardan bahseden Sahraoğlu, "2021 yılında Burdur'a gelen toplam çağrı sayısı 303 bin 25'tir. Bunların yüzde 52,25'i gerçek çağrılar, yüzde 47,75'i asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Asılsız çağrılar genellikle telefonunu denemek isteyen, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra 'İzolasyon sürecinde dışarı çıkabilir miyim? Tüpüm bitti, tüp gönderilebilir mi?' gibi çağrılardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.