Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza
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Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza

17.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:27
Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza

Burdur'da 4 gün süren trafik denetimlerinde 80 araç sürücüsüne toplam 34 bin 616 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da 4 gün süren trafik denetimlerinde 80 araç sürücüsüne toplam 34 bin 616 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler ile radarla hız denetimleri gerçekleştirdi. 4 gün süren denetimlerde bin 283 araç kontrol edildi. Radarla hız denetiminde 26 araç sürücüsüne 9 bin 854 TL, traktör denetiminde 2 traktör sürücüsüne 6 bin 48 TL, diğer ceza maddelerinden 52 araç sürücüsüne 18 bin 714 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca denetimde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi yakalanırken, 16 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza
Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza
Burdur'da 80 sürücüye 34 bin 616 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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