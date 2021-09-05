Burdur'da 750 yıllık "sudan koyun geçirme" geleneği renkli görüntülere sahne oldu
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Burdur'da 750 yıllık "sudan koyun geçirme" geleneği renkli görüntülere sahne oldu

Burdur'da 750 yıllık 'sudan koyun geçirme' geleneği renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Tefenni ilçesinde 750 yıldır devam ettirilen "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 750 yıldır devam ettirilen "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Hasanpaşa köyünde düzenlenen ve "Yünüm Böğet" adı verilen etkinlikte çobanlar, sürülerinin önünden nehre atlayarak koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla koyunlarının karşı kıyıya ulaşması için mücadele eden çobanlar, ıslık ve çıkardıkları seslerle hayvanları yönlendirdi.

Yörük kültürünün en güzel örneklerinden biri olan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Burdur Valisi Ali Arslantaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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