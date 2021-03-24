Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza

24.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:28
Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün boyunca süren denetimde 75 araç sürücüsüne 57 bin 860 TL trafik cezası uyguladı.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gün boyunca süren denetimde 75 araç sürücüsüne 57 bin 860 TL trafik cezası uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde 5 gün boyunca denetim yaptı. Okul Servis Araçları, İşçi ve Personel Taşıyan Araç ve Sürücüleri, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülere yönelik yapılan denetimde 2 bin 791 araç kontrol edildi. Denetimde, 1 okul servisi sürücüsü hakkında 314 TL, 4 yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüsü hakkında 3 bin 306 TL, diğer ceza maddelerinden 70 araç sürücüsü hakkında 54 bin 240 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı.

Ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir şahsın yakalandığı denetimde 21 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza
Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza
Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da 75 araç sürücüne 57 bin 860 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:30:31. #1.16#
title