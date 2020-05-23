Burdur'da 54 Covidli hastanın 51'i sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da 54 Covidli hastanın 51'i sağlığına kavuştu

BURDUR (İHA) – Burdur'da korona virüse yakalanan 54 vatandaşın, 51'inin tedavi süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi.

Burdur'da 54 Covidli hastanın 51'i sağlığına kavuştu
23.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:04

BURDUR (İHA) – Burdur'da korona virüse yakalanan 54 vatandaşın, 51'inin tedavi süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi. Şıldak, kentte şu an sadece 1 vakanın olduğunu belirterek, "Hastamız da iyileşme temayülü gösteriyor. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 4 günlük bayram tatili boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri ve korona virüs salgınında yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısına Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu ve İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar katıldı.

Pandeminin başında itibaren ilgili bütün kurum kuruluşlar ve Burdur vatandaşının gösterdiği özveriyle tüm tedbirleri en iyi şekilde yürüttüklerini ifade eden Şıldak, bundan sonraki normalleşme sürecinin de kontrollü bir şekilde götürülmesi gerektiğini söyledi.

"1 vakamız kaldı"

Burdur'daki Covid-19 vakalarına değinen Şıldak, "54 tane vakamız vardı, 51 vatandaşımız tedavi süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu süreçte kronik rahatsızlığı da bulunan 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Şu anda ilimizde sadece Bucak ilçesinde 1 hastamızın tedavisi devam ediyor. İyileşme temayülü gösteriyor. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum. İlimizin uyguladığı tedbirlere baktığımızda, aldığımız her bir tedbirin aslında gereksiz gibi görünse bile ayrı ayrı işe yaradığını, her biri bir zincirin halkaları gibi birbirini destekleyen unsurlar olduğunu gördük. ve bu sonuçlara da yansıdı. Aslında bizim 9 vakamız yurt dışı kaynaklı. Yani yurt dışından getirilip KYK Yurtlarında kabul ettiğimiz vatandaşlarımızdan kaynaklı vakalarımızdır. 30 vakamız da Çeltikçi ilçemizdeki taziye olayından kaynaklanan yaygın bir hadise oluştu. Maalesef 30 vatandaşımız burada hastalığa yakalanmış oldu. Ancak Çeltikçi ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbir uygulanmamış olsaydı, bu yayılım yükselebilirdi. Bundan daha tehlikelisi başka yerlere de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür bunu yaşamadık" dedi.

Normalleşme sürecinin Burdur'da tedbirlere uyularak, başarıyla yürütüleceğini anlatan Vali Şıldak, maske kullanımı denetimlerini sıkı şekilde sürdüklerini kaydetti.

"Bu bayram, dijital bayramlaşma olsun"

Vatandaşları bayramlaşma konusunda uyaran Şıldak, "Bu bayram uzaktan bayramlaşalım. Bu bayram, dijital bayramlaşma olsun. El öpmeyelim, kucaklaşmayalım ve aynı bina içinde bile ziyarette bulunmayalım" diye konuştu.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük kısıtlama için, Burdur'da gerekli tedbirlerin alındığını ve hazırlıkların yapıldığını dile getiren Şıldak, "İlimizde de tedbirleri içeren kararlarımızı İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak alarak yayınladık, tüm planlamalarımızı, hazırlıklarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.

Şıldak, korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymayan yaklaşık 900 vatandaşa idari para cezası uygulandığını söyleyerek, karantina tedbirlerine uymayan 34 kişinin de adli işleme tabi tutulduğunu kaydetti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Haber
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Saylak İrem Derici Ersin Korkut Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Karaçi
Şu an buradasınız: Burdur'da 54 Covidli hastanın 51'i sağlığına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:04:56. #1.15#
title