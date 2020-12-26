Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

26.12.2020 02:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 02:29
Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Çendik köyünde kaçak (bandrolsüz) içki üretimi yapılarak piyasaya sürüleceğini öğrendi.

Köyde yapılan operasyonda R.Ö. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 507 litre kaçak içki yakalandı.

Zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Futbolcu Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 02:28:33. #1.15#
title