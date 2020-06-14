Burdur'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı Burdur'da bir apartmanın çatı katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

Burdur'da bir apartmanın çatı katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe sebep oldu. Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, alevlerin büyümesinden dolayı apartmanı tahliye etti. Yangın, 5 itfaiye aracıyla yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Çatıda, kısa süre önce kaynak çalışması yapıldığı öğrenildi. Kaynak: AA