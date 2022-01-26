Burdur'da 37 araca ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi - Haberler
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Burdur'da 37 araca ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi

Burdur'da 37 araca ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi

Burdur'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve kış lastiği denetimlerinde 37 sürücüye ve araca ceza işlemi uygulanırken 13 araç trafikten men edildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve kış lastiği denetimlerinde 37 sürücüye ve araca ceza işlemi uygulanırken 13 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçları ve kış lastiği denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 932 araç ve sürücü kontrol edildi. 2 araç sürücüsünün ehliyetsiz araç kullandığı, 4 aracın kış lastiği kullanma şartını yerine getirmediği tespit edildi. 13 aracın muayenesiz trafiğe çıkıldığı 18 araç sürücüsüne ise karayolları trafik kanunun diğer maddelerinden toplam 37 araç ve sürücüsüne ceza işlemi uygulandı. 13 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 37 araca ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi

Burdur'da 37 araca ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Haber

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