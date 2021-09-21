Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi - Haberler
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Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi

Burdur'da tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi.

BURDUR (AA) - Burdur'da tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen H.B. ve F.Ç'yi takibe aldı.

Isparta-Ağlasun kara yolunda durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 30 sikke ve insan figürlü 2 obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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