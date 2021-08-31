BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Gelen telefon hayatını kararttı! İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada yok oldu

Vakaların patladığı ilde Vali'ye gelen mesaj her şeyi özetliyor: Söylerken bile utanıyorum

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konserinde, sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konserinde, sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı dolayısıyla Şeker Meydanı'nda düzenlenen konserde yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Güneş, sevilen şarkıları ile Burdurlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Güneş, Onuncu Yıl Marşı'nı Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte elinde Türk bayrağı ile söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı