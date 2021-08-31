BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
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BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konserinde, sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konserinde, sanatçı Burcu Güneş sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı dolayısıyla Şeker Meydanı'nda düzenlenen konserde yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Güneş, sevilen şarkıları ile Burdurlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Güneş, Onuncu Yıl Marşı'nı Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte elinde Türk bayrağı ile söyledi.

BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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