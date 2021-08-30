BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
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BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

BURDUR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tören, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından yapılan düzenleme çalışmaları nedeniyle Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Ertan Binay ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in MAKÜ Rektörlüğü binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Arslantaş makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Gazi Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Stadyumdaki törende Vali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Binay ve Belediye Başkanı Ercengiz, vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yüzbaşı Anıl Ufuk Şenses yaptı. Şenses, "Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Şiirlerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra kutlama geçit töreniyle sona erdi. Törene, Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özelik, CHP'li Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Baro Başkanı Ramazan Gedik, kamu kurum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU
BURDUR'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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