30.08.2019 14:15

Burdur'da 30 Ağustos coşkusu

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Burdur'daki tören Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Babürşah ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hasan Şıldak makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Babürşah ve Belediye Başkanı Ercengiz vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra kutlama geçit töreniyle sona erdi. Törene Burdur milletvekilleri AK Parti'li Yasin Uğur ve CHP'li Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, kamu kurum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: DHA