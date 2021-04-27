Burdur'da 3 ayda Bin 364 kişi İŞKUR'dan işe girdi
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Burdur'da 3 ayda Bin 364 kişi İŞKUR'dan işe girdi

Burdur'da 3 ayda Bin 364 kişi İŞKUR'dan işe girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, çevrim içi olarak video konferans aracılığı yapıldı.

Burdur'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, çevrim içi olarak video konferans aracılığı yapıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, çevrimiçi video konferans yöntemiyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi.

İİMEK 2021 Yılı Nisan Ayı Raporunun sunumuyla başlayan toplantı da, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın tarafından işbaşı eğitim ve istihdam garantili mesleki eğitim kursu programları ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde 108 adet İşbaşı eğitim, 1 adet istihdam garantili mesleki eğitim kursu olmak üzere toplam 109 kurs/eğitim-programı faaliyeti gerçekleştirildiğinin paylaşan Akalın, toplam 109 kişinin katıldığı eğitimler sonucunda 49 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi.

Bin 364 kişi işe yerleştirildi

Toplantıda 2021 yılının ilk 3 ayında, Bin 364 kişinin İŞKUR tarafından işe yerleştirildiğini ve bu dönemde İş ve Meslek Danışmanları tarafından Bin 513 işyerine ziyaret edildiğini paylaşan Akalın, bunların yanında 369'u engelli, 44'ü eski hükümlü olmak üzere toplam 2 Bin795 kişiye de danışmanlık hizmeti verildiği söyledi.

Toplantının devamında ise gündemde yer alan İİMEK 2021 yılı Denetim Kurulu Raporu ve 11 tane Engelli Hibe Desteği Başvurusu görüşüldü. Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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