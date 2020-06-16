Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem BURDUR'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURDUR'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.18'deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA