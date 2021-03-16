Burdur'da 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Burdur'da meydana gelen 3,7 şiddetindeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Burdur'da meydana gelen 3,7 şiddetindeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı verilerine göre saat 16.18'de merkez üssü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olan 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Burdur il merkezi ve civar köylerde hissedilen deprem kaynaklı şuana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok