Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düğer köyü olan deprem saat 14.21'de, 15.27 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN