Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi - Haberler
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Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

Burdur'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerinde 25 araç sürücüsüne 26 bin 507 lira ceza işlemi uyguladı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerinde 25 araç sürücüsüne 26 bin 507 lira ceza işlemi uyguladı. Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri kış lastiği denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 835 araç ve sürücü kontrol edildi. 25 araç sürücüsüne 26 bin 507 lira ceza işlemi uygulandı. 9 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

Burdur'da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Haber

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