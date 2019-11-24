Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:50

Burdur'da Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bugün aile görevlerini de üstlenen öğretmenlerimizin ailelerden gerekli desteği alamaması durumunda öğretmenlik mesleğini yürütmesi çok zordur. Kimi zaman çocuklarına karışılmaması konusunda tepki gösteren ailelerle karşılaşıyoruz, bunu tasvip etmiyoruz" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, beraberindeki öğretmenlerle Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Çay ve öğretmenler Vali Şıldak'a çiçek takdim ettiler. Etkinlikler Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda devam etti. Milli Eğitim Müdürü Çay burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik ülkesine, ülküsüne ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade etmektedir. Bu mesleğin sahipleri değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlıkların temsilcileridir. Çocuk ve gençlerimizin her alanda geliştiren gelişen teknolojiye ayak uydurmak için çocuklarımızı yarına hazırlayan öğretmenlik mesleklerin en yücesidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitimcisine verdiği değerle eş değerdir. Çünkü kültür sanat, spor, bilim, teknolojik ve sosyo ekonomik alanda gelişmek kaliteli insan gücüne bağlıdır" dedi.



Çocukların gelişmesinde en önemli faktörün öğretmen olduğunu söyleyen Vali Şıldak ise, eğitimin ailede başladığını ancak eğitimi şekillendiren, öğrenciyi bireye dönüştürenin öğretmen olduğunu belirtti. Vali Şıldak, "Bugün aile görevlerini de üstlenen öğretmenlerimizin ailelerden gerekli desteği alamaması durumunda öğretmenlik mesleğini yürütmesi çok zordur. Kimi zaman çocuklarına karışılmaması konusunda tepki gösteren ailelerle karşılaşıyoruz, bunu tasvip etmiyoruz. Oysa öğretmen o çocuğu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor" dedi.



Program sonrasında emekli olan öğretmenlere plaket verildi. - BURDUR

Kaynak: İHA