Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi BURDUR Valisi Hasan Şıldak, kentte son 20 günde koronavirüs (Covid-19) vakası görülmediğini söyledi.

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, kentte son 20 günde koronavirüs (Covid-19) vakası görülmediğini söyledi. Kent halkı da alınan önlemlere uyularak bu sonucun ortaya çıktığını, önlemlerin gevşetilmemesi ve fiziki mesafeye dikkat edip, maske takılmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de veda yemeği düzenlendi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca organize edilen yemeğe Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'da kendisine göre samimi bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Mart ayının ortalarında dünyada ve Türkiye'de pandemi süreci yaşanmaya başladığını hatırlatan Vali Şıldak, "Bu süreci de Burdur olarak yine bütün paydaşlarla birlikte bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte halkımızın da son derece duyarlı ve anlayışıyla en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Şu anda Burdur'da hiçbir pozitif vaka olarak tanımladığımız hastalık yok. Yani bunu yaşayabildik. 20 gündür yok. Allah'a şükürler olsun ki bu kadar titiz çalıştılar. Sağlık Müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız hep birlikte bu sonuçları elde ettik. İnşallah bundan sonra da ben ayrılırken şunu belirtmek istiyorum gerçekten dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gereklerini hem vatandaşlar olarak hem kurumlar olarak hem de iş yerleri ve işletmeler olarak dikkatlice uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.HALK ALINAN ÖNLEMLERE UYDUValiliğin aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise önlemlerin gevşetilmemesi ve sosyal mesafe kuralları ile maske takılmasının gerekli olduğuna işaret etti. Kentte Covid-19 vakalarının az olmasının alınan sıkı önlemlerle gerçekleştiğini belirten esnaf Veysel Akçay (52), "Hastalık Burdur'da fazla gözükmedi. Bunun nedenlerinden birisi Valiliğin iyi tedbirler alması ve Burdur halkının bu tedbirlere uyması. Bu yüzden memleketimizde hastalık fazla görülmedi. Halkımız tedbirlere sıkı sıkı uydu" diye konuştu. Rüştü Işık (50), "Sağ olsun Vali beyimiz çok sıkı tuttu. Bunun çok faydası oldu. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok şükür şu anda hastalık yok memleketimizde" dedi. Osman İş (60), "Bizim Burdur'da fazla hastalık yok. Tedbirlere uyduğumuz için hastalık yayılmadı. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.Selahattin Kurtulmuş (66), "Tekrar içeri kapanmamak için kurallara uymak gerekiyor. Maskemizi takacağız. Mesafeyi ayarlayacağız. Burdur'da şu anda gözüken herhangi bir vaka yok. İnşallah olmamasını istiyoruz" dedi.Osman Yavuz Arslan (45) da, "Burdur Valiliğimiz ve Burdur Belediyesi tarafından alınan önlemlerle çevre vilayetlere nazaran Covid-19 daha az. Badiresiz bir şekilde atlatılmak üzere. İnşallah bu tedbirler meyvesini verecek ve sonuç alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA