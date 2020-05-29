Burdur'da 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu Burdur'da 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu (2)BABALARIN ACI BEKLEYİŞİBurdur'da girdikleri baraj göletinde boğulan kuzenler Nazlım Karaca ve Soner Akay'a, otopsi yapıldı.

Burdur'da 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu (2)

BABALARIN ACI BEKLEYİŞİ

Burdur'da girdikleri baraj göletinde boğulan kuzenler Nazlım Karaca ve Soner Akay'a, otopsi yapıldı. Morg önünde babalarının acılı bekleyişi ise yürek burktu. Nazlım Karaca'nın babası Dursun Karaca, Bunlar dayıoğlu- halaoğlu. Telefonlaşıp, yürüyelim diye gidiyorlar. Komşularımız gittiklerini görmüş. Gelmeyince aramaya çıktık. Kendim baraj tarafında gittim geldim, üst tarafa çıkmamıştım. Çıksam en azından elbiselerini görecekmişim dedi. Soner Akay'ın babası Hurşit Akay ise Dün akşama kadar aradık bulamadık. İkisi beraber arkadaşlarına gezeceğiz biraz deyip gitmişler. Soyunmuş suya girmişler. Suya girecekleri akıla gelecek birşey değil diye konuştu. 2 kuzenin cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra babalarına teslim edildi. Nazlım Karaca ile Soner Akay'ın cenazeleri, Halıcılar Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA