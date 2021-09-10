Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı

BURDUR'da meydana gelen iki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BURDUR'da meydana gelen iki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye Karayolu Vali Konağı kavşağında saat 16.30'da meydana gelen kazada, Fatma Feza E.'nin kullandığı 07 AB 669 plakalı otomobil, Vali Konağı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K. yönetimindeki 35 TDF 09 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Fatma Feza E. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Fadime K. (69) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.İkinci kaza ise Burdur- Fethiye Karayolu Devlet Su İşleri Kavşağı'nda, saat 17.30'da meydana geldi. Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Halil Y. (36), mesai çıkışı 15 AAV 761 plakalı motosikleti ile kent merkezi yönüne giderken Devlet Su İşleri Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapmak istediği sırada, karşı istikametten gelen Metin U. yönetimindeki 15 SF 394 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Halil Y. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Halil Y.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.


Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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