Burdur'da 190 araç sürücüne ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da 190 araç sürücüne ceza

Burdur'da 190 araç sürücüne ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 3 gün sürdürdüğü radarla hız denetimi ve ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu denetiminde 190 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 3 gün sürdürdüğü radarla hız denetimi ve ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu denetiminde 190 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Üç gün süren ve 487 aracın kontrol edildiği denetimde 106 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 18 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 2 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan, 6 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 13 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 17 araç sürücüsüne ise karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uyguladı. Ayrıca 7 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 190 araç sürücüne ceza
Burdur'da 190 araç sürücüne ceza
Burdur'da 190 araç sürücüne ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadın çalışanlarını ve müşterilerini gizli kamera ile soyunurken kayda alan sapık, 6 yıl hapis cezası aldı
Kadın çalışanlarını ve müşterilerini gizli kamera ile soyunurken kayda alan sapık, 6 yıl hapis cezası aldı
'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Veysel Eroğlu Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Cem Yılmaz Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burdur'da 190 araç sürücüne ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:32:07. #1.14#

title