Burdur'da 175 parça tarihi eser ele geçirildi

ÇELTİKÇİ, BURDUR (AA) - Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç. ile K.T çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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