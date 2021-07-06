Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza
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Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza

Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 gün süren denetimde 156 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uyguladı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 gün süren denetimde 156 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uyguladı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 03-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında il genelinde trafik birimleri tarafından ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile radarla hız denetimleri gerçekleştirildi. 317 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 141 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşmaktan, 13 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 2 araç sürücüsüne de muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan trafik idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 156 araç sürücüsüne ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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