Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Burdur'da vatandaşların yoğun katımıyla gerçekleştirildi.

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
16.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:06

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Burdur'da vatandaşların yoğun katımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyede yaptığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü halka sesleniş konuşmasının canlı yayınlandığı programda Aziziye Köyünden Havvana Koçak Çanakkale adlı şiirini okudu. Sude Sıla Sakarya tarafından 15 Temmuz konulu şiir okunmasıyla devam eden programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu.Program 15 Temmuz Şehidi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sancak Koşusuna katılan sporcularının taşıdığı Türk Bayrağını 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halisdemir ve Akif Altay'ın ailelerine takdim etti.

Vali Arslantaş anma programında yaptığı konuşmada, "Zulmün, Haksızlığın Karşısında Sıra Dağlar Gibi Duran Hamiyetli Kardeşlerim, İstiklal Uğruna, Canı Pahasına Şehrini, Ülkesini Koruyan Aziz Hemşerilerim, Milletlerin özgürlük uğruna kendine has direnişleri vardır. Tarih, milletler mücadelesinden ibarettir. Bizler, vatan uğruna bu zorlu sınavlardan her zaman alnımızın akıyla çıktık. Hürriyet ve zafer kervanının son halkası olan, demokrasi tarihimizde görülmemiş bir kahramanlıkla milletimizin vatanına, bayrağına, demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz Destanı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

FETÖ'cü hainlerin giriştikleri bu ihanet ve işgal hareketinin, rahat yataklarını, güven dolu evlerini terk edip şenliğe koşarcasına ölüme koşan ve şehadet şerbetinden içmek için yarışan kahramanlar tarafından akamete uğratıldığını söyleyen Vali Arslantaş," O gece dünya; Aziz milletimizin, üzerine yürüyen tanklara, atılan bombalara, helikopterlerden fırlatılan top mermilerine ve üstüne sıkılan kurşunlara rağmen vatanı, bayrağı, demokrasisi ve kutsal değerleri için meydanlara koştuğuna şahitlik etti. Ülküsüne inanmış bir yüreğin, koca bir zırhlı birliği durduruşuna şahitlik etti.Ülkesine adanmış bir hayatın, tastamam bir ülkeyi kurtarışına şahitlik etti. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehteran gösterisi ile devam eden programda 15 Temmuz videoları, belgeseller, canlı yayınlar ve sonrasında İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından okunan ilahiler ve saat 00: 13' te okunan Sela ile anma programı sona erdi. Programın ardından Vatandaşlar protokol ve kamu kurumlarında çalışan personeller tarafından sabah Namazına kadar Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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