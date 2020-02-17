Burdur'da 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası

17.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:43

Burdur'da yapılan uygulamada 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan İşçi ve Personel Taşımacılığına yönelik trafik uygulaması yapıldı. İki aşamalı olarak, 15 trafik ekibi, 30 personelin katılımı ile icra edilen uygulamada 17 servis aracı, olmak üzere toplamda 219 araç kontrol edildi. Haciz yakalamalı 1 servis aracı yakalandı ve 297 şahıs sorgulandı.



Diğer cezalar ile birlikte 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi ve 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA