Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı - Haberler
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Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı

Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da polis ekipleri kış lastiği, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da polis ekipleri kış lastiği, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimler kapsamında bin 652 araç ve sürücü kontrol edildi. 2 araç sürücüsü kış lastiği kullanmamaktan, 39 araç ve sürücüsüne muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, 8 araç ve sürücüsüne ise sigortasız araçla trafiğe çıkmaktan işlem yapıldı. 2 araç sürücüsü mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmak, 5 araç sürücüsüne takograf kullanmamaktan, 92 araç ve sürücüsü ise kara yolları trafik kanunun diğer maddelerinden toplam 148 araç ve sürücüsüne ceza işlemi uygulandı. 46 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı

Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı

Burdur'da 148 araç sürücüsüne ceza işlemi uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Haber

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