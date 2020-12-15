Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
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Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi

15.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:22
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 128 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygularken, 27 araç da trafikten men edildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 128 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygularken, 27 araç da trafikten men edildi.

Edinilen Bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri, Radarla Hız Denetimi ve Yük Taşıyan Araçlara yönelik denetim yaptı. 235 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde; 10 araç sürücüsüne, kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan,6 araç sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanmasından,3 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 2 araç sürücüsüne taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan,82 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 6 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 1 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakta, 17 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden para cezası uygularken 27 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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