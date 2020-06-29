Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası
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Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Denizli-Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi.

Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası
29.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:18

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Denizli-Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 119 araca 39 bin 10 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılan uygulama ve çalışmalar paylaşıldı. Uygulama kapsamında GBT sorgulaması yapılan 327 şahıs içeresinden, yoklama kaçağı olan 1 şahsa gerekli tebligat yapıldı. Dolandırıcılık suçundan yakalanan şahıs da adli mercilere intikal ettirildi.

25 Haziran Çarşamba günü Bucak ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ise aracı kullanmadan fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın yakalanırken, ikametinin mühürlemesi ve yurt dışı işlemleri için idari işlemler başlatıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında maske takma kuralına uymayan 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından kışla uygulama noktasında, Bucak Bölge Trafik önünde, Denizli-Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 119 araca 39 bin 10 TL para cezası uygulandı. İl merkezinde yapılan şok uygulama ve denetimlerde ise 156 araç sürücüsü kontrol edildi, 73 araç plakasına 24 bin 147 TL para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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