Burdur'da 112 bin 961 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Burdur'da il genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne kadar 112 bin 961 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Burdur'da il genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne kadar 112 bin 961 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgında koruma kalkanı oluşturan aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü belirtilerek, engelli, yatalak hastalar ile 85 yaş ve üzeri vatandaşlara mobil ekiplerle evlerinde aşı uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca muhtarlarla yapılan planlamalar çerçevesinde köylerde de yerinde aşı uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların Biontech ve Sinovac aşılarından istediklerini tercih edebildikleri vurgulanan açıklamada, aşı için randevuların "Alo 182" ve internet ortamında "MHRS"den alınabileceği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Burdur Valisi Ali Arslantaş da sırası gelen vatandaşların hiç tereddüt etmeden randevularını alarak, aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Aşı çalışmasının salgınla mücadelede önemli olduğuna dikkati çeken Arslantaş, sürecin başarılı bir şekilde uygulandığını görmekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Arslantaş, Ramazan süresince devlet hastanesinde saat 24.00'e kadar aşılamanın yapıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla il genelinde 112 bin 961 doz aşı uygulandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok