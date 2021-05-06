BURDUR'DA 112 BİN 961 DOZ AŞI UYGULANDI

BURDUR'da koronavirüs aşılama çalışmaları, kent merkezi ve köylerde aralıksız sürdürülüyor.

BURDUR'da koronavirüs aşılama çalışmaları, kent merkezi ve köylerde aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar il genelinde 112 bin 961 doz Covid-19 aşısı uygulandı. Covid-19'a karşı önemli bir koruma kalkanı oluşturan aşılama çalışmaları, Burdur'da devam ediyor. İl genelinde 85 yaş ve üzeri vatandaşların tamamı ile yatalak ve engelli vatandaşların aşıları, toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulan mobil ekipler ve evde sağlık birimlerince evlerde uygulandı. Köylerde ise muhtarlar ile yapılan planlamalar kapsamında yerinde aşı uygulaması yapıldı. Burdur il genelinde bugüne kadar birinci doz 64 bin 99, ikinci doz 48 bin 862 olmak üzere, 112 bin 961 doz aşı uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı