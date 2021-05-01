BURDUR'DA 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen basın açıklamasına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da katıldı. DİSK Genel İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Barış Özdemir, "Köylerde, bu ülkenin her karışında biz varız. Gün ışımadan sokakları süpüren biz, gece çöpleri toplayan biz, halk sağlığı için koşturan biz, yolları açan, ulaşımı sağlayan, parklarda, bahçelerde yine biz. Herkes eve kapanırken bizler çalıştık ve çalışıyoruz. Her türlü bulaş riskine rağmen sürdürdüğümüz kamu hizmeti ile kentleri yaşatıyoruz. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, 19'uncu yüzyılda uzun çalışma saatlerinin kısaltılması için verilen mücadelenin sonucunda ortaya çıktı" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı