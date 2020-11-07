Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

07.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:01
Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

BURDUR'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

BURDUR'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetaminin, kentte bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Sarik'in de kullanıldığı aramada İran uyruklu F.S.'ye ait kolide piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL civarında olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bunun Burdur'da ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğu açıklandı.Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi
Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Van'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi
Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Murat Kurum Mesut Yılmaz Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Sinan Gümüş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 10:03:13. #1.15#
title