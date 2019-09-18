Burdur çodem öğrencileri sergi açtı

18.09.2019 19:07

ÇODEM öğrencileri sergi açtı

Burdur'da Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) kalan kız öğrencilerin el işi ve resim sergisi Vali Hasan Şıldak tarafından açıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki sergi açılışına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile vatandaşlar katıldı.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler sergilenen ürünleri inceledi. Sergide Sevim- Zekai Piribaş ÇODEM'de kalan öğrencilerin yaptığı el işi ürünler ve resimlerin satışından elde edilecek gelir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Vali Hasan Şıldak, "Bize emanet edilen, devletimizin himaye altına aldığı kız çocuklarımız çok başarılı bir çalışma yapmış. Onların bir el uzatıldığında toplum için ne kadar faydalı girişimlerde bulunabileceklerini, ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarını, yeter ki onlara ilgi gösterilen bir kurumun çatısı altında, sıcak bir yuvada onları ağırlayıp fırsat tanındığında neler yapabileceklerini hep birlikte gördük. İlimizdeki Çocuk Destek Merkezi'miz ülkemizin en başarılı, en beğenilen bakanlığımızın da takdir ettiği bir kurum. Kurum yöneticilerimiz oradaki çocuklarımıza itinayla sahip çıkıyor ve onları geleceğe hazırlıyor. Topluma faydalı kendileriyle barışık bir birey, devletine, milletine faydalı insanlar olarak yetiştiriyorlar. Bu faaliyet de bunu gösterdi" dedi.

Kaynak: DHA