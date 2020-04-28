BURDUR Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor
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BURDUR Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor

Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyorBURDUR'un Ağlasun ilçesinde yaşarken çizdiği resimler ile 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine köyüne geldi.

BURDUR Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor
28.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:38

Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yaşarken çizdiği resimler ile 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine köyüne geldi. Hem ailesine yardım eden, hem de resim yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Büşra Öğüt, "Burada, benim üzerine çizim yapmayı sevdiğim çok fazla şey var. Taşlar, ağaçlar her şey var. O yüzden beni besleyen bir yer aslında burası" dedi.

Ağlasun'da 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki dağ evinde, ailesiyle yaşayan Büşra Öğüt, tüm imkansızlıklara rağmen yaptığı resimler ile dikkat çekti. Liseyi dışarıdan bitiren Öğüt, 3 yıl önce Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı. Yaptığı resimler ve heykeller ile herkesi kendine hayran bırakan 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle köyüne geldi. Büşra Öğüt, ailesine yardımcı olurken, eğitimine de uzaktan devam ediyor.

Çocukluğundan bu yana bulduğu kömür ve renkli taşlarla kayaların, mermerlerin üstüne resimler çizen Büşra Öğüt, aynı zamanda ağaç oymacılığı ve çamurdan heykeller de yapıyor.

Doğanın kendisini beslediğini ifade eden Büşra Öğüt, "Koronavirüs salgını dolayısıyla okullar tatil edildi, biz de evlerimize döndük. Şu anda evimdeyim, ailemle birlikteyim. Onlara yardım etme fırsatım oluyor böylelikle. Şu an burada yoğun bir iş temposu var. Oğlaklar ve keçiler var. Hem onlara yardım ediyorum, hem de ödevlerimi yapıyorum. Aynı zamanda da resim çalışmalarına devam ediyorum. Burada, benim üzerine çizim yapmayı sevdiğim, çok fazla şey var. Taşlar, ağaçlar her şey var. O yüzden beni besleyen bir yer aslında burası" diye konuştu.

BURDUR Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor

Kaynak: DHA

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