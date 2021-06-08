Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
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Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Alacatlı Salda Gölü'ne Düden Çayı aracılığıyla kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin, "Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir.

Burdur Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Alacatlı Salda Gölü'ne Düden Çayı aracılığıyla kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin, "Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabii ki yalan ve asılsızdır." dedi.

Alacatlı, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda köyünün kanalizasyonunun göle aktığı konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Salda köyünün kanalizasyonun üç gözlü sızdırmaz foseptik ve iyi bir doğal arıtmadan geçtikten sonra 3 kilometrelik dere boyunca aktığını belirten Alacatlı, dere ağzında herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini kaydetti.

Bunun dere ağzından alınan numunelerde de görüldüğünü belirten Alacatlı, Salda Gölü'nün çevresindeki köyler için de ileri biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 24 Haziran'da yapılacağını anımsattı.

Salda Gölü'nün suyunun içme suyu kalitesine yakın olduğunu ifade eden Alacatlı, kirlilik iddialarının düzenli şekilde her yıl gündeme getirilmesinin art niyetli olduğunu ileri sürdü.

Suyun temiz olduğunu belirten Alacatlı, şöyle konuştu:

"Salda Gölü'nde dört noktadan her ay düzenli olarak numuneler alınıyor. Çıkan sonuca göre de göl suyu A sınıfı kalitede yüzme suyuna sahip. Bu iddialarla algı yaratılıyor. İddialara karşı biz de gölün temiz olduğunu, temiz kalması için elimizden geleni yaptığımızı açıklıyoruz. Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabi ki yalan ve asılsızdır."

"Yosun kirlilik gibi gözüküyor"

Salda köyü muhtarı Ömer Türkmen de kanalizasyonun göle akmadığını belirterek köyün arıtma kuyuları ve doğal arıtma sisteminin çalışır durumda olduğunu söyledi.

Arıtma tesisinin Düden Çayı'ndan 600 metre geride olduğunu anlatan Türkmen, "Gölün etrafı ormanlık olduğu için biriken polenler kirlilik olarak algılanıyor. Bu her yıl yaşanan mevsimsel bir durum. Düden Çayı'ndan göle berrak temiz su akıyor, tabiatın doğal dokusundan dolayı derede yosun var, yosun kirlilik gibi gözüküyor. Aslında su kirli değil. Deremizin suyu tertemiz göle akıyor, isteyen gelip görebilir, ben de gelmek isteyenlere yardımcı olurum." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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Çevre ve Şehircilik Müdürü Alacatlı'dan Salda Gölü'ne kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin açıklama - Haberler
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