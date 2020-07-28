BURDUR Çevre, doğa ve hayvanlara özel ekip Çevre, doğa ve hayvanlara özel ekipBurdur Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu.

Çevre, doğa ve hayvanlara özel ekip

Burdur Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu. Ekip ilk görevine Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacak ekip aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortak hareket edecek. Kurulan ekip ilk görevine Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çıktı. Menderes Mahallesi Şehit Ümit sokaktaki bir evde beslenmesi yasak olan köpek bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ekip tutanak tutarak köpeği Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na gönderdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veya taksirle vermek suretiyle hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerinin değişmesine neden olan suçlar, hayvanlara karşı cinsel ilişki içeren yazı, ses veya görüntüleri üretme, satma ve başkalarının kullanımına sunma suçları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, aç bırakma, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunma ve işkence yapma gibi suçlar ile 5199 sayılı kanun kapsamında 'pitbull terrier' gibi tehlike arz eden hayvanları üretme, sahiplendirilmesini sağlama, satma ve hayvan kaçakçılığı gibi suçlara ilişkin işlemleri yapacak ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nca alınacak kararların takibini yapacak.

Kaynak: DHA