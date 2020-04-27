Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı (2) GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDIBurdur'un Çeltikçi ilçesinde, karantinaya alınan 2 mahallenin giriş-çıkışları, dubalar ve polis şeridiyle kapatıldı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, karantinaya alınan 2 mahallenin giriş-çıkışları, dubalar ve polis şeridiyle kapatıldı. 2 mahalleye de giriş-çıkışlar, polis kontrolü altında tutuluyor.İlçede, cami ve belediye hoparlörlerinden ise sık sık, "Konak ve Cami mahallelerimizde karantina ilan edilmiştir. Tüm vatandaşların evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri önemle rica olunur" anonsu yapılıyor.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

Kaynak: DHA