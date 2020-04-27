Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı
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Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

27.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:37
Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. 

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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