Burdur caminin yardım parasını çalan şüpheli adli kontrolle bırakıldı

29.10.2019 16:45

Caminin yardım parasını çalan şüpheli adli kontrolle bırakıldı

Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lirayı çalan şüpheli B.K. (19) polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. adli kontrolle bırakıldı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne 23 Ekim saat 21.45'te gelen şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. İçeri girdikten sonra da görevli odasının ve çelik kasanın anahtarını arayıp, buldu. Anahtarla girdiği odadaki kasayı açıp, 500 lirayı aldı. Şüpheli kaçarken, hırsızlık olayı, ertesi sabah cami imamı tarafından fark edildi. Camide parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması yer aldı. Şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarını yerine koyduğu ve camiden çıkışı da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsızlık şüphelisinin B.K. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu 26 Ekim'de yakalanan B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının sorguladığı B.K. tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA