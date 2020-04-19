BURDUR Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldı Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldıBURDUR'un Bucak ilçesinde bir sokak, iki bloktan oluşan bir site ve bir inşaat şantiyesinde uygulanan karantina kaldırıldı.

Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde bir sokak, iki bloktan oluşan bir site ve bir inşaat şantiyesinde uygulanan karantina kaldırıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bucak ilçesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine Yenimahalle 1209 sokağın tamamında, Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir sitede ve bir inşaat şantiyesinde 5 Nisan tarihinden bu yana uygulanmakta olan karantina tedbirinin, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine bugün saat 08.00'den itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA