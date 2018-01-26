Burdur Bozkurt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, TOKİ ve GEDAŞ işbirliği ile Bozkurt Mahallesinde inşa edilecek 708 konutun, istişare çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 410 hak sahibi ile masaya oturacağını kaydeden Başkan Mengi, kentsel dönüşüm çalışmalarında Burdur'unda payını aldığını kaydetti.

Bozkurt Mahallesi'nde TOKİ ve GEDAŞ Firmasının yarın ilk kez yüz yüze geleceğini ifade eden Mengi,"İnşa edilecek daireler, metrekareleri ve bedelleri vatandaşlara bildirilecek ve karşılıklı görüşmeler yapılacak. Deprem Evleri Konutlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı evlere kavuşması, hepimizin en büyük isteklerinden biridir. Hükümetimizin çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın sağlam yapıda evlere kavuşması hepimizin de en büyük arzusudur. Görüşmelerin hayırlı olmasını diliyorum ve vatandaşlarımızın TOKİ ile anlaşarak, en kısa zamanda evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu. - BURDUR