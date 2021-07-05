BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da belediye işçisi halsiz halde gördüğü sokak köpeğine eliyle su içirdi.

BURDUR'da belediye işçisi halsiz halde gördüğü sokak köpeğine eliyle su içirdi. Sol ayağı aksayan köpek daha sonra tedavisi için barınağa götürüldü.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde çalışmakta olan Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Şükrü Salman cadde üzerinde halsiz halde bir sokak köpeğini gördü. Köpeğin susuz kaldığını ve sol ayağının aksadığını fark eden Salman, köpeğe eliyle su içirdi. Salman daha sonra Burdur Belediyesi barınak görevlilerini arayarak tedavisi yapılması için köpeğin barınağa gönderilmesini sağladı.

BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Civan Canova Ayşegül Çınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:15:15. #1.16#

title