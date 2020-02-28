Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu - Haber

Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

Bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulunduBurdur'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.

28.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:27
Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

Bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.

Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ç., öğle saatlerinde Burdur Gölü sahiline indi. Bir süre burada bekleyen M.Ç., ardından yanında bulunan bıçağı karnına sokarak intihar etmek istedi. Olayı görenlerin vermesi üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç., tedaviye alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler