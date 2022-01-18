Burdur beyaz gelinliğini giydi - Haberler
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Burdur beyaz gelinliğini giydi

Burdur beyaz gelinliğini giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burdur'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

BURDUR (İHA) - Burdur'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Burdur kent merkezine 2022 yılının ilk kar yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kent beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının ardından kazalar da ardı ardına geldi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kentin birçok noktasında maddi hasarlı kazalar yaşandı. Beyaz gelinliğini giyen Burdur drone ile havadan görüntülendi. - BURDUR

Burdur beyaz gelinliğini giydi

Burdur beyaz gelinliğini giydi

Burdur beyaz gelinliğini giydi

Burdur beyaz gelinliğini giydi

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Burdur, kar, Yerel, Haber

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