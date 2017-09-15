Burdur Berkay, Burdur Gölü İçin Söyledi

Burdur Gölü'nde suyun çekilmesine dikkat çekilmek amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Göl Festivali kapsamında pop müzik sanatçısı Berkay konser verdi.



Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Göl Festivali etkinlikleri kapsamında Şeker Meydanı'nda konser verildi. Pop şarkıcısı Berkay'ın sahneye çıktığı konseri çok sayıda vatandaş izledi. Berkay, eski ve yeni şarkılarını Burdurlularla seslendirdi.