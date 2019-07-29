Burdur Belediyesinin imar planı değişikliğine ret

AK Parti Burdur İl Başkanlığınca Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesindeki yakınlarına ait olduğu iddia edilen arazinin imar planını değişikliğinin mahkeme kararınca iptal edildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından yapılan plan değişikliğine AK Parti Grubu olarak "şahsa özel rantsal dönüşümdür" diyerek karşı çıktıkları belirtildi.

AK Parti Grubu olarak imar planı kararını Burdur'un hakkını korumak için mahkemeye taşıdıkları anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Bölge İdare Mahkemesinden imar değişikliğinin iptal kararı 11 Temmuz'da hakimlerin oy birliğiyle karar verilerek değişiklik iptal edilmiştir.

Kısacası Burdur siyasi tarihinde bir ilk olan belediye başkanının ailesine ve yandaşlarına ciddi miktarda kazanç sağlayacak rantsal dönüşüm düzenlemesi, yani Özel Küçük Sanayi Sitesi, Petrol Arazisi ve Ticari Alan düzenlemesi, mahkeme kararıyla iptal olmuştur."

Kaynak: AA