Burdur Belediyesinden askıda tablet ve internet kampanyası

Burdur Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliliğine yönelik ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda tablet ve internet yardımı" kampanyası başlattı.

Burdur Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliliğine yönelik ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda tablet ve internet yardımı" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kampanyayla ihtiyaç duyanla hayırseverlerin buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de hiçbir öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Hayırsever vatandaşlardan kampanyaya katılmalarını beklediklerine vurgu yapan Ercengiz, "Askıda tablet ve internet kampanyasına destek vermek isteyenlerin ve kampanyadan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok